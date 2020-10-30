Reyting sonuçları 29 Ekim Perşembe - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

alı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 29 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilen 29 Ekim Perşembe reyting sonuçları..

29 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

29 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Bir Zamanlar Çukurova mı, Mucize Doktor mu? Reyting sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ATV ANA HABER ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 hava durumu ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

10 ESRA EROL'DA ATV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

6 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

7 ATV ANA HABER ATV

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 HAVA DURUMU ATV

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da babalık savaşı!

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

FEKELİ TUZAKTAN KURTULDU AMA FİKRET NEYİN PEŞİNDE?

Fekeli'yle düştükleri tuzaktan amcasının hayatını kurtararak çıkan Fikret, onu Adana'ya yollayıp adamların peşinden gider. Ancak bir türlü geri dönmeyince Fekeli, jandarmaya haber verir. Fekeli yeğeninin hayatından endişe ederken, Behice'nin ise komplo teorileri için eline fırsat geçmiş olacaktır.

DEMİR HESAP SORMAK İÇİN FEKELİ KONAĞINDA!

Fekeli konağında gündem, Fikret'in kaybolması ve Fekeli ile düştükleri pusudur. Ancak Yılmaz da ortada yoktur. Behice, Fikret'in hikayesinin peşindedir ama Müjgan'ı asıl ilgilendiren başka bir şey vardır. Demir, Yılmaz'ın oğlunu kaçırdığı haberi ile Fekeli konağına elinde silah ile gelir! Fekeli de bu durumda, ne diyeceğini bilemez hale gelir.

HÜNKAR NEYİN PEŞİNDE? ELİNDEKİ DOSYADA NE VAR?

Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır!

DEMİR, HÜNKAR İLE BARIŞINCA SEVDA'YA NE OLACAK?

Demir, tüm basının önünde oğlunun babasının Yılmaz olduğunu açıklayarak, kendisini Züleyha ve oğluna kol kanat germiş, aşık bir adam olarak anlatıp adeta temize çeker. Tüm Çukurova'nın gündeminde artık bu konu vardır, Sevda ve Hünkar savaşı unutulmuştur. Demir, annesi ile barışınca, Sevda'nın yanına da gitmez. Gidemediği için de öyle bir şey yapar ki, davranışı, Sevda'nın gözünde kendisine Hünkar'ın yaptıklarından farksız kalacaktır.

AŞK YENİDEN!

Evlat sınavlarında biri bitmeden biri başlayan Hünkar ve Fekeli bir kez daha buluşur. Geçen zaman içinde Fekeli, Hünkar'ın pişmanlıklarını görmüştür. İki eski aşık, halen birbirlerinde teselli bulmaktadır. Fekeli, Hünkar'a artık kendileri için yaşamaları gerektiğini söyler ve yeniden evlenme teklif eder!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman’ı Beliz ve Tanju’yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir.

Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman’a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.