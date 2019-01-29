Reyting sonuçları 29 Ocak Salı - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?
Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Reyting sonuçları merakla araştırılıyor. 22 Ocak salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu?, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu?
Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 29 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 29 Ocak Salı reyting sonuçları..
29 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?
29 OCAK Salı reyting sonuçları 29 OCAK SALI sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..
KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
KADIN 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK
KADIN 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kadın dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Bahar Sarp’ın karsını görünce tepki göstermiştir. Sarp onu ikna etmeye çalışır. Bahar Sarp’a bir tokat atar. Sarp’ın karısı ile Bahar sözlü tartışmaya girmiştir. Bahar “sen bizim burada olduğumuzu biliyordun ”der ve Sarp’ın karısı şok olur. Kadın dizisi 2.fragmanıda yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Sarp karısının gelişi ile iki kadın arasında kalmıştır. Çocuklar babasından ayrılmak istemezken Sarp zor bir durumda kalmıştır. Bahar telefonda Arife ulaşmıştır. Ve kendilerinin iyi olduğunu aktardı. Ve o adamlar size bir şey yaptı mı? Diye sorar Arif ise cevapsız bırakır bu soruyu. Ve Bahar bir şeylerden şüphelenir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.