Reyting sonuçları 29 Ocak Salı - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 29 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 29 Ocak Salı reyting sonuçları..

29 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

29 OCAK Salı reyting sonuçları 29 OCAK SALI sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

KADIN 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK

KADIN 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Bahar Sarp’ın karsını görünce tepki göstermiştir. Sarp onu ikna etmeye çalışır. Bahar Sarp’a bir tokat atar. Sarp’ın karısı ile Bahar sözlü tartışmaya girmiştir. Bahar “sen bizim burada olduğumuzu biliyordun ”der ve Sarp’ın karısı şok olur. Kadın dizisi 2.fragmanıda yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Sarp karısının gelişi ile iki kadın arasında kalmıştır. Çocuklar babasından ayrılmak istemezken Sarp zor bir durumda kalmıştır. Bahar telefonda Arife ulaşmıştır. Ve kendilerinin iyi olduğunu aktardı. Ve o adamlar size bir şey yaptı mı? Diye sorar Arif ise cevapsız bırakır bu soruyu. Ve Bahar bir şeylerden şüphelenir.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?