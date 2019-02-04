Reyting sonuçları 4 Ocak Pazartesi - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları..

22 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları 4 Ocak Pazartesi sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan’ın, “Evimize dönüyoruz!” müjdesini verdiği tanıtımda Çukur sakinleri büyük bir mutlulukla Sultan’ı karşılıyor. Saldırıdan sonra ilk kez evine dönen Sultan’ın duygu dolu anlarının dikkat çektiği tanıtımda, harekete geçen Karakuzuların yeni planı merak uyandırıyor.

ÇUKUR 51.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu, ortalığı kasıp kavuran sahneleriyle seyircisini ağırlayan ve yüksek izlenme oranlarıyla daima zirvenin sahibi Çukur 51.bölümüyle 4 Şubat Pazartesi tarihinde saat 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.



SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV ekranlarında 28 Ocak Pazartesi tarihinde yayınlanan Söz 67.son bölümde; Sınır tanımaz bir hale gelen Dragan, Yavuz'un sevdiklerinden biri arasında tercih yaparak diğerinin yaşamından vazgeçerek onu ölüme terk etmesi durumunda bırakması sahne oldu. Söz son bölümde; Ateş çemberine merkezine giren Derya ve Yavuz, güçlerini birleştirerek tek yürek olup Dragan'ın ekibini yere sererken, stratejik bir şekilde planlarını uygulamaya aldıklarından bir müddet sonra Dragan, Derya'ya rehin almayı başararak hain operasyonunun ilk adımını gerçekleştirdi. Diğer taraftan Tim ise arkadaşları Karabatak'ın ceza evinde izini sürmeye koyulup onu her yerde didik didik aramaya başladıkları esnada Dragan'ın radarına takılıp köşeye sıkışmalarının ve böylelikle Albay Erdem'in de rehin alınmasıyla Dragan'ın büyük kumpasında ikinci adımın tamamlanmasının ardından Söz 68.bölüm fragmanı bekleniyor.