Reyting sonuçları 6 Şubat Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Çarşamba akşamı en çok hangi dizi izlendi? 6 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 6 Şubat Çarşamba reyting sonuçları..

6 ŞUBAT ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

6 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 7 Şubat Çarşamba sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

DİRİLİŞ ERTUĞRULYENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dragos’un kilisenin önünde Ertuğrul’u öldürmek için hazırladığı oyunda bir anda şartlar değişmiş ve Zangoç canı pahasına Ertuğrul’u korumak durumunda kalmıştı. Yaşanan çatışmada Abdurrahman ağır yaralanmış Ertuğrul’un kollarında yaşam mücadelesi veriyordu. Acaba Abdurrahman yaşayacak mı?

Bir yanda Dragos bir yanda Beybolat’la uğraşmak durumunda kalan Ertuğrul Bey’in yürüttüğü gizli faaliyetler Moğolların dikkatinden kaçmamıştı. Hülagü Han’ın peşinde olduğu ve Selçuklu Devlet sırlarını içinde barındıran sandıkla Anadolu’dan toplanan vergilerin bir anda ortadan kaybolması Ertuğrul’u işaret ediyordu.