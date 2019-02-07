Reyting sonuçları 7 Şubat Perşembe- Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 7 Şubat Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 7 Şubat Perşembe reyting sonuçları..

7 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

7 Şubat Perşembe reyting sonuçları 8 Şubat Cuma sabahı 10:30'da açıklanır açıklanmaz haberimizden erişebilirsiniz. ABC. TOTAL ve AB kategorileri ile haberimizden öğrenebileceksiniz..

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çarpışma 9. Bölüm Fragmanı yayında! Kadir ve Zeynep’in, Kadir’in annesinin yaşadığını düşündükleri eve gittiklerinin anlaşıldığı tanıtımda, Kadir’in kapıyı açan kadına “Sen O’sun değil mi?” diye seslenmesi, “Kadir annesini buluyor mu?” sorusunu akıllara getiriyor. Selim’in Veli’yi takıntıları konusunda sert bir şekilde uyardığı, Zeynep’in tehlikeli bir işe girişeceğini hissettirdiği, Asiye’nin oğlunun bir gün geleceğine olan inancını dile getirdiği tanıtımda, Cemre’nin “Bize bakınca ne görüyorsun?” sorusuna Kerem’in vereceği cevap merak uyandırıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yılmaz Demir'in pamuk deposuna verdiği zararın hesabını sormak ister. Ama Fekeli buna izin vermez. Demir ise Sayit aracılığıyla Yılmaz'ın ondan şikâyetçi olup olmayacağını öğrenmeye çalışır. Fekeli'nin hapse girmesi şahitlik yapan adamın cenazesinde karşılaşan Fekeli Hünkâr Hanım'ı gerçekleri bulması konusunda uyarır. Hünkâr Hanım kâhyayı bunu araştırması için görevlendirir. Demir ile Züleyha dağ yolunda heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Demir toprak altında kalır. Adnan'ı kurtarma pahasına ağır yaralanır ve ameliyat edilir. Züleyha ise Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğu yazılan olan mektubu Sabahattin'den geri alır. Hastanende Züleyha ve Demir'i yakın bir şekilde gören Yılmaz Züleyha'ın yolunu keserek ondan vazgeçtiğini söyler. Yılmaz Doktor Müjgân ile yakınlaşır. Demir Şermin'in Fransa'da okuyan kızına para yardımı keser. Sabahattin çaresiz kalarak boşanma davasından vazgeçer. Fekeli ise uğradıkları zararı karşılayıp kara geçecekleri büyük bir anlaşmaya imza atar. Lokantada Yılmaz ile Müjgân’ı el ele gören Züleyha Yılmaz'ın ondan vazgeçtiğini anlar

Kaynak Yeniçağ: Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanacak mı?