Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? 15 Mart Cuma reyting sonuçları

Salı akşamı en çok hangi dizi izlendi? 15 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı, reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 15 Mart Cuma reyting sonuçları..

15 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

15 Mart Cuma reyting sonuçlarıhenüz açıklanmadı açıklandığı taktirde sitemize eklenecektir

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Faruk ve Süreyya’nın Aşkında Büyük Sınav

Faruk ve Süreyya, Özgür meselesini sindirmeye çalışmakta; İpek ve Fikret küllerinden yeniden doğmuş, ikinci baharlarını yaşamaktadır. Adem’in Dilara’yı iknası işe yaramış, terapistten destek almaya başlamışlardır. Dengeyi kurmaya çalışan Adem, Güneş’i ailesiyle tanıştırmak için ilk adımı atar. Özgür’ün hastaneye kaldırıldığını öğrenen Okan’ın öfkeyle konağa gelişiyle Boranlar kendilerini trajik bir meselenin içinde bulur

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM NELER OLDU

Fikret’in yeni hamlesi Boranlar’ı çok şaşırtacak

Fikret, Okan’ın İpek’e açıldığını öğrenince herkesi şaşırtacak bir adım atar. Faruk ve Adem, Fikret için endişelendiğinden harekete geçerler fakat gerçek onların tahmin ettiği gibi değildir. Yaşananlar Faruk ve Süreyya ilişkisinde de gerilim yaratır. İpek’in kararı ise aile için yeni bir dönemi başlatacaktır. Faruk’un iş için Özgür ile şehir dışına çıkması ve yaşanan yanlış anlaşılmalar onu dört koldan sıkıştıracaktır.