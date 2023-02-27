Reza Amaninejad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Amaninejad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Amaninejad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Amaninejad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Amaninejad 8 Ekim 2000 tarihinde Khuzestan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا امانی نژاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Amaninejad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reza Amaninejad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 2 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Reza Amaninejad'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reza Amaninejad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Amaninejad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Amaninejad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Amaninejad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sanat Naft U21

2 Kasım 2020 yılında Sanat Naft

Reza Amaninejad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Amaninejad şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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