Reza Asadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Asadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Asadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Asadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Asadi 17 Ocak 1996 tarihinde Gorgan, Golestan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا اسدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Asadi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reza Asadi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reza Asadi'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reza Asadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Asadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Asadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Asadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sepahan FC U21

1 Ağustos 2015 yılında Sepahan

5 Eylül 2016 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC

1 Ağustos 2019 yılında Tractor

5 Ekim 2020 yılında SKN St. Pölten

27 Ağustos 2021 yılında Persepolis

26 Temmuz 2022 yılında Tractor

Reza Asadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Asadi şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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