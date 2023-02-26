Reza Bakhtiarizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Bakhtiarizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Bakhtiarizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Bakhtiarizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Bakhtiarizadeh 18 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا بختیاری‌زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Bakhtiarizadeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reza Bakhtiarizadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reza Bakhtiarizadeh'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Reza Bakhtiarizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Bakhtiarizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Bakhtiarizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Bakhtiarizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Reza Bakhtiarizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Bakhtiarizadeh şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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