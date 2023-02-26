Reza Dehghani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Dehghani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Dehghani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Dehghani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Dehghani 7 Ocak 1998 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا دهقانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Dehghani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStellar yapmaktadır. Reza Dehghani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reza Dehghani'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reza Dehghani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Dehghani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Dehghani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Dehghani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sepahan FC U19

1 Ocak 2017 yılında Sepahan

1 Temmuz 2019 yılında FC Nassaji M.

30 Haziran 2020 yılında Sepahan

23 Şubat 2021 yılında FC Nassaji M.

17 Ağustos 2021 yılında Persepolis

8 Kasım 2021 yılında Tractor

14 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Reza Dehghani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Dehghani şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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