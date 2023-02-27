Reza Gordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Gordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Gordan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Gordan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Gordan 3 Aralık 2000 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا گردان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Gordan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reza Gordan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Reza Gordan'nin Havadar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reza Gordan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Gordan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Gordan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Gordan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal U21

13 Eylül 2021 yılında Havadar SC

Reza Gordan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Gordan şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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