Reza Heydari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Heydari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Heydari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Heydari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Heydari 25 Mayıs 1991 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا حيدری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Heydari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reza Heydari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Reza Heydari'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reza Heydari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Heydari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Heydari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Heydari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2015 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2016 yılında Mes Kerman

18 Ağustos 2018 yılında Khooneh

28 Ağustos 2019 yılında Niroye Zamini

17 Eylül 2020 yılında Arman Gohar

1 Nisan 2021 yılında Malavan

Reza Heydari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Heydari şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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