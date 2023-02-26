Reza Jabireh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Jabireh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Jabireh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Jabireh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Jabireh 7 Temmuz 1997 tarihinde Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا جبيره şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Jabireh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Reza Jabireh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reza Jabireh'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reza Jabireh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Jabireh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Jabireh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Jabireh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2016 yılında Sanat Naft

15 Eylül 2020 yılında Paykan FC

7 Eylül 2021 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Reza Jabireh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Jabireh şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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