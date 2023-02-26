Reza Jafari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Jafari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Jafari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Jafari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Jafari 11 Ocak 1997 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا جعفری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Jafari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reza Jafari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Reza Jafari'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reza Jafari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Jafari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Jafari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Jafari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saipa FC U19

1 Temmuz 2015 yılında Saipa FC U21

1 Temmuz 2016 yılında Saipa FC

23 Ağustos 2021 yılında FC Nassaji M.

Reza Jafari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Jafari şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Reza Jafari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

İran U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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