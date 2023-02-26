Reza Kakhsaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Kakhsaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Kakhsaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Kakhsaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Kakhsaz 21 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا کاخساز şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Kakhsaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reza Kakhsaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reza Kakhsaz'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reza Kakhsaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Kakhsaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Kakhsaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Kakhsaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sepahan FC U21

1 Ekim 2020 yılında Qashqai Shiraz

5 Kasım 2021 yılında Paykan FC

5 Temmuz 2022 yılında Tractor

Reza Kakhsaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Kakhsaz şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Reza Kakhsaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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