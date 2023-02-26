Reza Mirzaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Mirzaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Mirzaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Mirzaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Mirzaei 14 Nisan 1996 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا ميرزایی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Mirzaei Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxygen sport agency yapmaktadır. Reza Mirzaei, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Reza Mirzaei'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reza Mirzaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Mirzaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Reza Mirzaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Mirzaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sepahan FC U21

1 Temmuz 2015 yılında Sepahan

1 Temmuz 2018 yılında Foolad

30 Haziran 2019 yılında Sepahan

1 Temmuz 2022 yılında Esteghlal FC

Reza Mirzaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Mirzaei şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sepahan FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.