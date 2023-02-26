Reza Seyf Ahmadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Seyf Ahmadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Seyf Ahmadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Seyf Ahmadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Seyf Ahmadi 28 Mart 1999 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا سیف احمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Seyf Ahmadi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reza Seyf Ahmadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Reza Seyf Ahmadi'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reza Seyf Ahmadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Seyf Ahmadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Seyf Ahmadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Seyf Ahmadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tractor U21

1 Temmuz 2019 yılında Tractor

Reza Seyf Ahmadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Seyf Ahmadi şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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