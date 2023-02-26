Reza Shekari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Shekari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Shekari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Shekari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Shekari 31 Mayıs 1998 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا شکاری قزلقيه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Shekari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Reza Shekari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Reza Shekari'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Reza Shekari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Shekari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reza Shekari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Shekari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zob Ahan

31 Ağustos 2017 yılında Rubin Kazan

9 Temmuz 2019 yılında Tractor

5 Ocak 2021 yılında Gol Gohar

Reza Shekari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Shekari şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Reza Shekari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

İran U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

İran U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

İran U17 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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