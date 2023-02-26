Reza Yazdandoost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reza Yazdandoost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reza Yazdandoost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reza Yazdandoost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reza Yazdandoost 7 Kasım 1991 tarihinde Kazerun, Fars şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da رضا یزدان‌دوست şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reza Yazdandoost Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Reza Yazdandoost, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reza Yazdandoost'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reza Yazdandoost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reza Yazdandoost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Reza Yazdandoost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reza Yazdandoost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sanat Naft Nov

1 Temmuz 2015 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2016 yılında Naft M.I.S F.C.

15 Ocak 2018 yılında Sanat Naft

3 Eylül 2018 yılında Mes Rafsanjan

6 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2019 yılında Esteghlal Khz.

30 Eylül 2020 yılında Shahr Khodrou

4 Ekim 2021 yılında Sanat Naft

21 Temmuz 2022 yılında Tractor

23 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

Reza Yazdandoost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reza Yazdandoost şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.