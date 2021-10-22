2016 yılının Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklama suçundan tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab'ın hayatına ilişkin iki detay öğrenildi. Basında yer alan haberlerin ardından Reza Reza Zarrab adını mı değiştirdi? | Reza Zarrab son hali gibi başlıklar merak edildi. İşte ayrıntılar...

REZA ZARRAB ADINI MI DEĞİŞTİRDİ?

Serbest bırakılması sonrası uzun süredir görüntülenmeyen Zarrab'ın ismini değiştirdiği ve Florida eyaletinde yaşadığı öğrenildi.

REZA ZARRAB SON HALİ

2016'da tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab seneler sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kameralar tarafından görüntülendi.

İşte Reza Zarrab'ın son hali:

REZA ZARRAB YENİ ADI NE?

Reza Zarrab'ın ismini Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve Next Level Performance isimli bir binicilik merkezi kurduğu ortaya çıktı.

Söz konusu bilgiler, PS Dressage'de Next Level Performance'ı tanıtan bir haber hazırlamasıyla ortaya çıktı. Haberde, Zarrab'ın binicilik merkezini 19 Haziran 2021'de Florida'nın güneyinde kurduğu ifade edilerek, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt'in açıklamalarına yer verildi. Bendfelt, 2 ay önce Almanya'da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith'in yanına geldiğini belirtirken, haberde ayrıca, Next Level Performance'ın yeni ve inovatif bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çekildi. Haberde, “Belirli sayıda biniciye hizmet veren bu yerin tasarımı çok üstün. Merkezin kurucusu ve sahibi Aaron Goldsmith, biniciliği bir sonraki seviyeye taşımak için binicilere gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi” ifadelerine yer verildi.

Haberde, Goldsmith adıyla yer alan Zarrab'ın da ifadelerine yer verilirken, özellikle şu ifadeler dikkat çekti:

“Neredeyse 20 yıldır bu sektördeyim, genelde sıçrama üzerine çalışıyordum. Şimdi ise at terbiyesi konusuna eğilmeye başladık. Allah'a şükür arkamdaki ekip çok iyi, Sonata'yı ilk gördüğümde içimden bir ses harika bir at olduğunu söylemişti. Atın yetiştiricisi Maryanna Haymon'a minnteratım ve elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sonata özel bir at, bir sonraki hedefim onun gelecek yılki Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi temsil ettiğini görmek.”