Rezalet görüntüler: Eşinin eski kocası için tuttuğu tetikçi sapık çıktı!

Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak 19 Haziran günü meydana gelen olayda, Osman Çolak evinin önünde park ettiği aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Çolak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavi gören adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çolak, boşandığı eşinin yeni evlendiği kişi tarafından öldürülmek isteniyordu. A.Z.'nin boşandığı eşi Osman Çolak'tan ev ve para istediği, Çolak buna yanaşmayınca da Serdar Z. tarafından tetikçi tutulmuştu.

HAYVANA EZİYET SUÇUNDAN CEZA KESİLİP SERBEST BIRAKILMIŞ

61 yaşındaki Osman Çolak'ı tüfekle yaralayan madde bağımlısı Osman Bardakçı'nın 2 yıl önce de bir sokak köpeğini demire iple bağlayıp tecavüz ettiği sonra da boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

O dönem gözaltına alınan Bardakçı, 'hayvana eziyet suçundan' Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilip, serbest bırakılmış.