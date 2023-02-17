Rezan Corlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezan Corlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rezan Corlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rezan Corlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rezan Corlu 7 Ağu 1997 tarihinde Glostrup şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Danimarka,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rezan Corlu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Rezan Corlu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rezan Corlu'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rezan Corlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rezzo97/

Rezan Corlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rezan Corlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rezan Corlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rezan Corlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF

1 Ağu 2017 yılında Roma A19

5 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK

30 Haziran 2019 yılında Roma A19

1 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF

2 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK

31 Temmuz 2020 yılında Bröndby IF

31 Ağu 2021 yılında Lyngby BK

Rezan Corlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rezan Corlu şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Rezan Corlu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U19 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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