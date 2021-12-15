Galatasaray yönetiminde Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası Galatasaray taraftarları Twitter'da peş peşe paylaşımlarda bulundular. Dikkat çeken açıklamanın ardından Rezan Epözdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir görevinden istifa mı etti? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rezan Epözdemir 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.

Avukat Epözdemir, spor yöneticisi ve Galatasaray SK başkan yardımcılığı yapmıştır. 15 Aralık tarihinde bu görevinden istifa etmiştir.

24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı.

Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı.

16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu.

GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCISI REZAN EPÖZDEMİR GÖREVİNDEN İSTİFA MI ETTİ?

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, görevinden istifa etti.

Kulüp personeli ile vedalaşan Epözdemir'in aksine, istifa edecekleri konuşulan Köksal Ünlü, Reha Keskin ve Işıtan Gün'ün henüz böyle bir karar almadığı öğrenildi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cuma günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.