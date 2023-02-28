Rezart Rama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezart Rama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rezart Rama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rezart Rama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rezart Rama 4 Aralık 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rezart Rama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V_Agent yapmaktadır. Rezart Rama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 19 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Rezart Rama'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rezart Rama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rezart Rama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rezart Rama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rezart Rama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nottingham U21

14 Eylül 2021 yılında Truro City FC

14 Ekim 2021 yılında Nottingham U21

19 Mayıs 2022 yılında Forge FC

Rezart Rama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rezart Rama şuan Forge FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Rezart Rama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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