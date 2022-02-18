Rezede ne demek, TDK'ya göre Rezede kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rezede ne demek? Rezede TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rezede kelimesi. Peki rezede ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rezede nedir, rezede kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REZEDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rezede kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre rezede kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muhabbet çiçeğigillerden, 1,5 metre yüksekliğinde, tohumlarından kandil yağı, çiçeklerinden sarı boya çıkarılan otsu bir bitki, rezede çiçeği (Reseda luteola)



REZEDE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- rezede çiçeği

