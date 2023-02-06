Rezende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rezende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rezende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rezende 2 Ocak 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Júlio César de Rezende Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rezende Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Rezende, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rezende'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rezende Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rezende isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rezende Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rezende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında Goiás EC

30 Kasım 2021 yılında Azuriz FC

21 Ocak 2022 yılında EC Bahia

Rezende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rezende şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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