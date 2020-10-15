Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada 21 Ağustos'ta bir müjde vereceğini açıklamıştı. Erdoğan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Fatih Sondaj gemisinin Karadeniz'de TUNA -1 kuyusunda gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu. Bu müjde sevinçle karşılanmış ve doğal gaz rezervi miktarının artıp artmayacağı da merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 14 Ekim Çarşamba günü TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada doğal gaz rezervinin arttığını belirterek yeni miktarı açıklayacağını duyurmuştu. Bu gelişmeler ışığında Rezerv ne demek? Yeni rezerv miktarı ne kadar? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevapları...

REZERV NE DEMEK?

Rezerv, saklanmış veya biriktirilmiş değerler olarak tanımlanabilir. Ayrıca yatağında veya havzasında bulunduğu bilinen ancak çıkarılmamış ve işlenmemiş maden cevherleri olarak da söylenebilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos günü yaptığı konuşmasında, "Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Bu çerçevede derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini, ülkemiz derin deniz arama filosuna kattık. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk."

"Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. " diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Mülkiyetleri ülkemize ait olan 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız ve kendi personelimiz ile çalışmalarını yürütüyor. Dünya fiyatlarının hayli altında maliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek," Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi.

YENİ REZERV MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmasında "Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından, Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız." diyerek yeni müjdeyi vermişti.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre daha önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan doğal gaz rezervinin sürdürülen çalışmalar sonucu 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı belirtiliyor.

Rezervin bulunduğu bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz tesliminin 31 Aralık 2023 tarihi olması bekleniyor. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek 30 kuyunun açılması hedefleniyor. Söz konusu kuyulardan 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.