Rezervasyon Elemanı (Havayolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Rezervasyon Elemanı (Havayolu) Tanımı;
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Rezervasyon Elemanı (Havayolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Rezervasyon Elemanı (Havayolu) Maaşları
Rezervasyon Elemanı (Havayolu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rezervasyon Elemanı (Havayolu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rezervasyon Elemanı (Havayolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4221.06
Meslek Adı :
Rezervasyon Elemanı (Havayolu)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Müşteri Danışma Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Seyahat İle İlgili Danışmanlar Ve Seyahat Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, uçuş rezervasyonlarını yapma, ücretlendirme, her türlü seyahat dokümanalrını düzenleme ve yolcuları bilgilendirme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Rezervasyon Elemanı (Havayolu), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Uçuş rezervasyon işlemleri yapmak,
b) Rezervasyon talep formu düzenlemek, rezervasyon talebinde bulunmak,
c) Rezervasyon teyit ve iptal işlemlerini yapmak,
d) Seyahat dokümanlarını hazırlamak,
e) Bilet ücret sorgulaması yapmak, ödeme voucheri, bilet düzenlemek,
f) Bilet iptal ve iade işlemleri yapmak,
g) Ödeme şekillerine göre tahsilat işlemleri yapmak,
h) Yolcu ile ilgili bağlantı bilgilerini sağlamak,
i) Kalkış ve iniş havaalanları ve terminalleri hakkında bilgi vermek,
j) Uçak, havaalanı- şehir bağlantıları, varış ülkesi, gümrük işlemleri vb. hakkında bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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