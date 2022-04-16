Rezervasyon Görevlisi-Otel Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rezervasyon Görevlisi-Otel görev tanımı nedir, Rezervasyon Görevlisi-Otel ne iş yapar, Rezervasyon Görevlisi-Otel olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rezervasyon Görevlisi-Otel mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rezervasyon Görevlisi-Otel Tanımı;

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Rezervasyon Görevlisi-Otel Maaşı Ne Kadar? 2022 Rezervasyon Görevlisi-Otel Maaşları

Rezervasyon Görevlisi-Otel maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rezervasyon Görevlisi-Otel maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rezervasyon Görevlisi-Otel iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4224.01

Meslek Adı :

Rezervasyon Görevlisi-Otel

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Otel Resepsiyonistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konaklama vb. işletmeler hakkında bilgi verme, rezervasyon taleplerini değerlendirerek rezervasyon işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rezervasyon Görevlisi (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

r) Otel hakkında bilgi vermek,

s) Rezervasyon taleplerini değerlendirerek cevaplandırmak,

t) Rezervasyonları resepsiyona iletmek,

u) Rezervasyonları bir gün önceden hazırlayıp teyit için gerekli kontrolu yapmak,

v) Grup rezervasyonlarında memorandumları hazırlayıp ilgili departmanlara iletmek.

w) Yapılan rezervasyonların ödeme takibini yapmak,

x) Rezervasyon yaptırıp gelmeyen grup ve acentalardan ücretin tahakkukunu sağlamak,

y) Departmanın yazışma, dosyalama, ve arşivleme işlemlerini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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