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Rezervuar ne demek, TDK'ya göre Rezervuar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rezervuar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rezervuar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rezervuar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rezervuar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rezervuar ne demek, TDK'ya göre Rezervuar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rezervuar ne demek? Rezervuar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rezervuar kelimesi. Peki rezervuar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rezervuar nedir, rezervuar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Rezervuar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Rezervuar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TDK anlamı nedir?

REZERVUAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rezervuar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rezervuar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre rezervuar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tuvaletlerde kullanılmaya yarayan su deposu

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