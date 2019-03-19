“Rezidans Belediyesi Ataşehir için ne yaptı?”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Yolsuzluk nedeniyle görevden alınanlar hala belediye başkanı olacağım derdinde. Ataşehir belediyesini 82 milyon borca batırmak dışında, Rezidans'lardan akrabalarına ve kendine daireler almak dışında ne kattın bu ilçeye?" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında İnönü Mahallesi sakinleri ile buluştu, halkın dertlerini dinledi. Ataşehir'in 17 mahalleden oluştuğunu ve bu mahallelerden 3'ü hariç diğerlerinin durumunun vahim olduğunu vurgulayan Erdem, "İhtiyaç tespiti yapmak için İnönü Mahallesini ara sokaklarına kadar gezdim. Anladım ki burada ihtiyaç tespiti değil, hizmet tespiti yapmak lazım. 10 yıldır cebine çalışan Rezidans Belediyesi buranın varlığından bile haberdar değil. Anlaşılan o ki buranın çöpünü bile almıyorlar" dedi.

10 YILDA ATAŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ 82 MİLYON BORCA BATIRDI

Bir vatandaşın, "Bize layık gördükleri park alanına gelebilir misiniz" daveti üzerine parkı ziyaret eden İsmail Erdem,"Buraya park deniyorsa bizim Sancaktepe'de yaptıklarımıza uzay üssü derler. Hadi halktan utanmıyorsunuz. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Yolsuzluk nedeniyle görevden alınanlar hale belediye başkanı olacağım derdinde. 10 yıldır başkandın da ne yaptın? Ataşehir belediyesini 82 milyon borca batırmak dışında, Rezidans'lardan akrabalarına ve kendine daireler almak dışında ne kattın bu ilçeye? Ataşehir hiç kimsenin rant alanı değildir. Yaptıklarının bedelini halk da sorar Allah da" dedi.

GENÇLERİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI İLE ZANAAT SAHİBİ YAPACAK

İsmail Erdem, İnönü Mahalle sakinleri ile yaptığı sohbetin ardından seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri yaparak sürdürdü. Erdembölge esnafı ile yaptığı sohbette, "Gençlere ve çocuklarımıza sahip çıkılmıyor. Evlatlarımızın kendilerini geliştireceği sosyal alanlara ihtiyaçları var. Eğitim almaya ihtiyaçları var. Spor yapmaya ihtiyaçları var. Merak etmeyin, biz bu hizmetlerin hepsini yapacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz boşluğa çekiliyor. Onlara vatana, millete ve kendilerine hayırlı olabilecekleri fırsatlar sağlayacağız. Meslek edindirme kursları ile zanaat sahibi yapacağız. Sancaktepe de 17 bin işsiz gencimizi meslek edindirme kursları ile iş sahibi yaptık, üniversite öğrencisine burs veriyoruz. 3 bin lise öğrencisine kurs hizmeti sağlıyoruz. Bu hizmetlere Ataşehir'de kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

CEBİNİ DÜŞÜNEN DEĞİL, HİZMET EDEN BAŞKAN GELİYOR

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem konuşmasını, "17 mahallemizin tamamına eşit davranacağım. Size söz veriyorum, diğerleri gibi sadece bir kesimin değil, her kesin başkanı olacağım. Cebini düşünen değil, hizmet eden başkan olacağım" diyerek tamamladı.

DHA