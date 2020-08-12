Rezidansın 13. katından düştü, komşuları kahve içip izledi!
Adana'da rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybeden 70 yaşındaki bir kişinin 1. kattaki komşularının bu olayı kahve içerek film izler gibi seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşanan olayda 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük, balkondan düşüp hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedi olay yerinden kaldırırken 1. katta oturan komşularının elinde kahve ile hiçbir şey olmamış gibi davranması görenleri şaşırttı.
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