  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Rezidansın 13. katından düştü, komşuları kahve içip izledi!

Rezidansın 13. katından düştü, komşuları kahve içip izledi!

Adana'da rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybeden 70 yaşındaki bir kişinin 1. kattaki komşularının bu olayı kahve içerek film izler gibi seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşanan olayda 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük, balkondan düşüp hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedi olay yerinden kaldırırken 1. katta oturan komşularının elinde kahve ile hiçbir şey olmamış gibi davranması görenleri şaşırttı.

Bakan Soylu haberini verdi! Bakan Soylu haberini verdi! "Amanoslar Yıldırım-5 Operasyonu" başladı

Gömleğindeki ipi yakmak isteyen 10 yaşındaki çocuk cayır cayır yandı!Gömleğindeki ipi yakmak isteyen 10 yaşındaki çocuk cayır cayır yandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı!Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı!

Hatay Vali Yardımcısından şok cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdüHatay Vali Yardımcısından şok cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü

 

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:16
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Rezidansın 13. katından düştü, komşuları kahve içip izledi!
Rezidansın 13. katından düştü, komşuları kahve içip izledi!
Bakan Soylu haberini verdi! "Amanoslar Yıldırım-5 Operasyonu" başladı
Bakan Soylu haberini verdi! "Amanoslar Yıldırım-5 Operasyonu" başladı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen 10 yaşındaki çocuk cayır cayır yandı!
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen 10 yaşındaki çocuk cayır cayır yandı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı!
Hatay Vali Yardımcısından şok cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısından şok cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü
3. kattan atladı! Şans eseri kurtuldu
3. kattan atladı! Şans eseri kurtuldu
Vladimir Putin, koronavirüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları paylaştı!
Vladimir Putin, koronavirüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları paylaştı!
Polisin koronavirüs uyarısına şaşırtan cevap: ''Acele gitmemiz lazım''
Polisin koronavirüs uyarısına şaşırtan cevap: ''Acele gitmemiz lazım''
Eren Bülbül ölümünün 3. yılında mezarı saygı ve dualarla anıldı!
Eren Bülbül ölümünün 3. yılında mezarı saygı ve dualarla anıldı!
Bursa'da koronavirüslü asker eğlencesi pes dedirtti!
Bursa'da koronavirüslü asker eğlencesi pes dedirtti!