Rezidansın 13. katından düştü, komşuları kahve içip izledi!

Adana'da rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybeden 70 yaşındaki bir kişinin 1. kattaki komşularının bu olayı kahve içerek film izler gibi seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.