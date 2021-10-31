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  3. Rezilliğin bu kadarı! Bir öğretmen, öğrencilerine Cumhuriyet'in gelişini öyle bir dille anlattı ki!

Rezilliğin bu kadarı! Bir öğretmen, öğrencilerine Cumhuriyet'in gelişini öyle bir dille anlattı ki!

Bir öğretmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın asıl önemini öğrencilere anlatmak yerine, kılık kıyafetten örnek verip, çarşafı kötüledi. Öğrencilerin durumu idrak edebilmesi için önce çarşaf giyen öğretmen daha sonra mini eteğini giyinip "bakın böyle daha güzel değil mi? İşte Cumhuriyet bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bulunan bir okulda, ilkokul öğrencilerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ne olduğunu ve Cumhuriyet'in nasıl kazanıldığını anlatmak isteyen bir öğretmen, asıl amacından saptı ve öğrencilere, kimi Müslüman'ın tercih ettiği "çarşaf"ı kötüledi. Çocukların durumu daha iyi kavrayabilmesi açısından bu iğrenç bakış açısını uygulamalı anlatan öğretmen, önce çarşaf giyindi, daha sonra çarşafı çıkarıp mini etek giyerek " bakın böyle daha modern değil mi, mini etek ne kadar güzel duruyor" ifadelerini kullandı. O anlar anbean kamera kayıtlarına yansıdı.

Rezilliğin bu kadarı! Bir öğretmen, öğrencilerine Cumhuriyet'in gelişini öyle bir dille anlattı ki!

"BENİM NEREMİ GÖRÜYORSUNUZ?"

Öğrencilerinin karşısına çarşaf giyerek çıkan öğretmen "Benim neremi görebiliyorsunuz? Gözümü sadece değil mi? Beni tanıyamıyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında gözlerini bile kapatıyorlardı biliyor musunuz? İnce bir peçete ile gözleri bile kapatırlardı" dedi. Videonun ikinci kısmında ise, şapka takıp, mini etek giyerek öğrencilerinin tekrar karşısına çıkan öğretmen "Eldivenlerim var, mini eteğim var, gömleğim var, şapkam var. Şık görünüyorum değil mi? Peki, gözüm haricinde yüzümün diğer yerleri görünüyor mu? İşte, Cumhuriyet budur" ifadelerini kullandı

Rezilliğin bu kadarı! Bir öğretmen, öğrencilerine Cumhuriyet'in gelişini öyle bir dille anlattı ki!

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Öğretmenin videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Özellikle ebeveynler çekilen bu videoya çok sert tepki gösterdi. Öğretmen için "sözde öğretmen" yakıştırması yapan sosyal medya kullanıcıları, "bunun gibileri okuldan içeri sokmamak lazım" "Cumhuriyet'in tek önemi kıyafet mi?" "İster çarşaf, ister mini etek, 2021 yılında bile halen bunlara takılmak büyük terbiyesizlik" yorumlarında bulundular.

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