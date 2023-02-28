Rezki Hamroune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezki Hamroune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rezki Hamroune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rezki Hamroune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rezki Hamroune 10 Mart 1996 tarihinde Kouba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rezki Hamroune Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rezki Hamroune'nin Pharco FC ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Rezki Hamroune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rezki Hamroune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rezki Hamroune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rezki Hamroune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dijon U19

2 Temmuz 2014 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2016 yılında Wasquehal

1 Ocak 2017 yılında SC Selongey

30 Haziran 2017 yılında Wasquehal

1 Temmuz 2017 yılında St-Apollinaire

1 Temmuz 2018 yılında JS Kabylie

18 Ağustos 2021 yılında Pharco FC

Rezki Hamroune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rezki Hamroune şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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