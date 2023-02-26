Rezo Lomidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezo Lomidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rezo Lomidze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rezo Lomidze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rezo Lomidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezo Lomidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rezo Lomidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezo Lomidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rezo Lomidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rezo Lomidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rezo Lomidze 22 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da რეზო ლომიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rezo Lomidze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rezo Lomidze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rezo Lomidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rezo Lomidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Rezo Lomidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rezo Lomidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Locomotive

10 Ocak 2021 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

Rezo Lomidze kimdir

Rezo Lomidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rezo Lomidze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Rezo Lomidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Rezo Lomidze nereli

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