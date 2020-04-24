RG-Dövizli bireysel emeklilikte devlet katkısı yüzde 10

Bireysel emeklilikte dövizle yapılan ödemelerde devlet katkı payı yüzde 10 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında şöyle denildi:

"Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek birinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, işverenler tarafınan ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlenmiştir."

Kaynak: DHA