RG-İlave yapı kayıt bedeli 2019 sonuna kadar yüzde 2.0 artırılacak

Yapı kayıt bedeli 2019 sonuna kadar yüzde 2.0 artırımacak ve 1 Ocak'tan itibaren de yasal faiz işletilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Kayıt Belgelerinde 1 Ocak'tan itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeline ilişkin düzenleme yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslara eklenen geçici maddeye göre, Yapı Kayıt Belgelerinde 1 Ocak'tan itibaren

yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk

yatırıldığı tarihten 31 Aralık 2019 tarihine kadar her ay için yüzde 2.0 artırılması ve 1 Ocak'tan itibaren ise yasal faiz işletilmesiyle hesaplanacak.

Kaynak: DHA