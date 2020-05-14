RG - Karayolu yolcu tavan ücret tarifesi 100-500 lira

Yurtiçi karayolu yolcu taşımacılığında, Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uygulanacak tavan ücret tarifesi 100 ile 500 lira arasında olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, tarife hazırlanırken, salgın nedeniyle uygulanan önlemler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ek maliyetler dikkate alındı.

Buna göre, karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında tavan ücretler; gidilen mesafeye bağlı olarak 100 lira ile 500 lira arasında değişiyor.

Karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak ücret tarifelerindeki onaylanmış ücretleri, tavan ücret olarak ise tebliğ ekinde yer

alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacaklar. (Tablo)

Kaynak: DHA