RG - Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayı sonuna kadar sıfırlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 olarak uygulanıyordu. (Tablo)

DHA