RG - MB genel kurul toplantı zamanına ilişkin değişiklik yapıldı

Merkez Bankası esas mukavelesinde genel kurul toplantı zamanına ilişkin değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan, Merkez Bankası'nın esas mukavelesinde değişiklik

yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Merkez Bankası Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Merkez Bankası Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanacak.

Genel Kurul zamanı daha önce; "her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği gün" olarak belirlenmişti.

DHA