RG - Merkez Bankası Takasbank'ın iki yeni görevini onayladı

Merkez Bankası, iki faaliyet konusunun İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) gerçekleştirebileceği faaliyetler çerçevesinde onayladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğlerine göre, "Taşıt alım satım bedelinin Takasbank aracılığı ile ödenmesi" ve "Tezgahüstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunması" faaliyetleri, Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alındı.

Merkez Bankası tebliğlerinde şöyle denildi:

"İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) "Taşıt Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığı ile Ödenmesi" faaliyetinin Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarihli ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

"İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) "Tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunması" faaliyetinin Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarihli ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir."

Kaynak: DHA