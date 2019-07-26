RG - Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na elektronik işlem izni

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ'ye elektronik ürün senedi işlemleri için faaliyet izni verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanında şöyle denildi:

"Elektronik Ürün Senetleri ile elektronik ürün senedine dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yönelik işlemleri yapmak üzere Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketine 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 53 üncü maddesi uyarınca faaliyet izni verilmiştir."

DHA