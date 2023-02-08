Rhaldney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhaldney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhaldney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhaldney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhaldney 20 Kasım 1998 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rhaldney Norberto Simião Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhaldney Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rhaldney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rhaldney'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rhaldney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rhaldney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rhaldney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhaldney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2018 yılında Náutico

19 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

Rhaldney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhaldney şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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