Rhuan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhuan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhuan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhuan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhuan 14 Temmuz 1995 tarihinde Umuarama şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rhuan dos Santos Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhuan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rhuan'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rhuan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhuan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rhuan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhuan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2018 yılında Botafogo

16 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2022 yılında Resistencia SC

Rhuan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhuan şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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