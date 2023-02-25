Rhyan Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhyan Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhyan Grant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhyan Grant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhyan Grant 26 Şubat 1991 tarihinde Canowindra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Rhyan Bert Grant şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhyan Grant Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola Mandic yapmaktadır. Rhyan Grant, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Rhyan Grant'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rhyan Grant Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RhyanGrant

Rhyan Grant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhyan Grant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rhyan Grant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhyan Grant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FFA C. of Excel

1 Ocak 2009 yılında Sydney FC

Rhyan Grant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhyan Grant şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Rhyan Grant Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 4 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.