Rhys Bozinovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Bozinovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Bozinovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Bozinovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Bozinovski 3 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Bozinovski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Alliances yapmaktadır. Rhys Bozinovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rhys Bozinovski'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rhys Bozinovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Bozinovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rhys Bozinovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Bozinovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2021 yılında Western United

Rhys Bozinovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Bozinovski şuan Western United FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rhys Bozinovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Caroline Springs George Cross FC, Melbourne City FC

Avustralya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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