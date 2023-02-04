Rhys Healey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Healey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Healey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Healey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Healey 6 Aralık 1994 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rhys Evitt-Healey şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Healey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Rhys Healey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 27 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Rhys Healey'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rhys Healey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rhyshealey94/

Rhys Healey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rhys Healey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rhys Healey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Healey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Connah's Quay

24 Ocak 2013 yılında Cardiff

19 Eylül 2014 yılında Colchester Utd.

2 Mayıs 2015 yılında Cardiff

1 Eylül 2015 yılında Dundee FC

16 Kasım 2015 yılında Cardiff

31 Ağu 2016 yılında Newport County

3 Ocak 2017 yılında Cardiff

16 Mart 2018 yılında Torquay

31 Mayıs 2018 yılında Cardiff

24 Ağu 2018 yılında MK Dons

5 Ocak 2019 yılında Cardiff

16 Temmuz 2019 yılında MK Dons

27 Ağu 2020 yılında Toulouse

Rhys Healey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Healey şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.