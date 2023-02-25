Rhys Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Williams 14 Temmuz 1988 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya,Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Williams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Rhys Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rhys Williams'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rhys Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rhys Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Boro Res.

1 Temmuz 2008 yılında Middlesbrough

30 Ocak 2009 yılında Burnley

4 Mayıs 2009 yılında Middlesbrough

2 Ocak 2016 yılında Charlton Ath

30 Ocak 2016 yılında Middlesbrough

1 Temmuz 2016 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2017 yılında Melbourne

11 Temmuz 2018 yılında Al-Qadsiah FC

18 Temmuz 2021 yılında Western Sydney

Rhys Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Williams şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rhys Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ECU Joondalup SC, Middlesbrough FC

Avustralya takımında 5 numaralı formasıyla 17 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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