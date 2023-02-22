Rhyss Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhyss Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rhyss Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rhyss Campbell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rhyss Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhyss Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rhyss Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhyss Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhyss Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhyss Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhyss Campbell 30 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhyss Campbell Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rhyss Campbell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rhyss Campbell'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rhyss Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhyss Campbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Rhyss Campbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhyss Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dungannon

Rhyss Campbell kimdir

Rhyss Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhyss Campbell şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dungannon Youth

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Rhyss Campbell nereli

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