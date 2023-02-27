Ri Gwan Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ri Gwan Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ri Gwan Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ri Gwan Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ri Gwan Kim 2 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김리관 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ri Gwan Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ri Gwan Kim'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ri Gwan Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/likwan_kim_/

Ri Gwan Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ri Gwan Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ri Gwan Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ri Gwan Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dongnae HS

1 Ocak 2020 yılında Daegu FC U18

5 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Ri Gwan Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ri Gwan Kim şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jeju Tamla Youth FC (제주탐라유소년FC, 2012),Jeju FC Best (제주 FC베스트, 2013),Pohang Steelers U12 (포철초등학교, 2014-2015),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2016-2018),Dongnae High School (동래고등학교, 2019)Daegu FC U18 (현풍고등학교, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.